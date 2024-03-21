TCMB'nin faiz adımı dışarıda büyük yankı buldu! İşte yabancı ekonomistlerin ilk yorumu

21 Mart 2024 16:22 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:32

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'ndan seçimler öncesinde verdiği faiz kararı yabancı kurum ve ekonomistler tarafında da yankı buldu.

BBVA Research Başkanı Alvaro Ortiz, Merkez Bankası'nı tebrik ederken, ünlü ekonomist Timothy Ash de TCMB’nin beklenmedik faiz artışını “TCMB enflasyonla mücadeleye hazır” diyerek yorumladı.

“NE KADAR ERKEN, O KADAR İYİ”

Merkez Bankasının kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan BBVA Research Başkanı Alvaro Ortiz, Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışına ilişkin X paylaşımında “Böylece daha sonra daha büyük bir faiz artışı yapma ihtiyacından kaçınmış oldular. Ne kadar geç, o kadar sıkılaşma. Ne kadar erken, o kadar iyi. Tebrikler” ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERE RAĞMEN ARTIRILDI"

Ünlü ekonomist Timothy Ash de TCMB’nin beklenmedik faiz artışının “Bankanın bağımsızlığını geri kazandığına ve enflasyonla mücadele için ne gerekirse yapmaya hazır olduğuna işaret ettiğini” yazdı. Ash, X paylaşımında faiz artışının ay sonunda gerçekleşecek yerel seçimlere rağmen yapıldığına da dikkat çekti.

“HOŞ BİR SÜRPRİZ OLDU”

Londra'daki Trium Capital'in EM portföy yöneticisi Peter Kisler ise kararı, "Bu hoş bir sürpriz oldu" dedi.

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, enflasyondaki son artışlar göz önüne alındığında faiz artırımının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

"TCMB'NİN YENİ BAŞKANI DAHA ŞAHİN"

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva da TL'deki istikrar durumunun muhtemelen öne çıkan endişeler arasında olduğunu vurgulayarak bunun da TCMB'nin yeni başkanının daha da şahin olduğunu ve enflasyon beklentilerini sabitlemeye kararlı olduğunu doğruladığını kaydetti.

"TCMB BAŞKANI KARAHAN HIZLI HAREKET ETMEKTEN ÇEKİNMEDİ"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de ''Bugünkü karar, Başkan Karahan'ın, yüksek enflasyonu kontrol altına alma konusunda kararlı olduğuna ve enflasyonun resmi beklentilerden sapması durumunda hızlı hareket etmekten çekinmediğine dair çok güçlü bir sinyaldir.'' dedi.

Matys, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde liranın sürekli satış baskısı altında olduğu göz önüne alındığında, en azından bazı yatırımcıların bugünkü kararı TL'nin ileriki haftalarda istikrarını korumak için acil bir faiz artırımı olarak yorumlayabileceğini kaydetti.

"LİRAYA YÖNELİK BEKLETİLERİ GÜÇLENDİRDİ"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, enflasyonla mücadelenin ardındaki kararlılığı ve liraya yönelik beklentileri güçlendirdiği için finansal piyasaların TCMB'nin politika faizini 500 baz puanlık artırım kararını iyi karşıladığını belirtti.

"TL AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME"

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin politika faizini artırmasının TL açısından olumlu bir gelişme olduğunu, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının vurgulanmasının ilave faiz artışlarına kapı bırakıldığını belirtti.

Bürümcekçi, ''Finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına dönüş açısından katkıları olabilir. Bu doğrultuda, politika faizinde nisan ayında artış beklemezken, uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı düşüncesindeyiz. Bu sürenin uzunluğu ise yerel seçimler sonrası döviz arz ve talebinde gözlenecek gelişmelere bağlı olacaktır.'' ifadesini kullandı.

SADECE DEUTSCHE BANK VE GOLDMAN SACHS ARTIŞI ÖNGÖRDÜ

Bloomberg’in anketinde sadece Deutsche Bank ve Goldman Sachs, TCMB’den faiz artışı bekliyordu ve diğer tüm ekonomistler faizlerin sabit tutulacağını öngörmüştü.