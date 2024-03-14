14 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:22
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri belli oldu. 8 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı, Merkez Bankası toplam rezervleri belli oldu.
REZERVLER AZALDI
Para ve Banka İstatistiklerine göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ ARTTI
Aynı haftada altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı