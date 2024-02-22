Merkez 'Bekle-Gör' dedi, işte altın ve dolarda son durum

22 Şubat 2024 14:05 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:44

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sekiz aydır devam eden sıkılaşma döngüsüne ara vererek faizleri yüzde 45'te sabit bıraktı. Merkez Bankası açıklama metninde “enflasyon görünümünde bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı” mesajını verdi. Kararın açıklanmasının ardından üst üste rekor kıran altın ve dolar fiyatları merak edilmeye başlandı.

ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Ons altın perşembe günü 2.030 dolara kadar yükseldi. ABD faiz oranı görünümüne ilişkin artan belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareketler görüldü. Ons kazançlarını art arda altıncı seansa taşırken Yatırımcılar çoğunlukla Fed'in Mart ve Mayıs aylarında herhangi bir faiz indirimi yapacağına dair beklentilerinden vazgeçti.

Altın, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler nedeniyle artan güvenli liman talebinden de yararlanmaya devam ediyor. Gram altın tarafında ise uzmanlar yıl sonundaki 3 bin TL beklentilerini koruyor. Altın, Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 100 TL seviyelerini koruyor.

DOLAR FAİZ KARARI SONRASINDA GERİLEDİ

Dolar endeksi, Fed'in son politika toplantısı tutanaklarında politika gevşemesi beklentilerinin yakın zamanda başlamayacağı sinyalini vermesinin ardından zayıfladı. Dolar endeki perşembe günü 103 seviyesinde kaldı. Yatırımcılar Mart ve Mayıs aylarında herhangi bir faiz indirimi beklenme ihtimalini düşürdü. Buna karşın piyasalar FED faizlerinde Haziran ayında yüzde 25 ihtimalle gevşeme bekliyor.

Yatırımcılar artık Perşembe günü ABD özel sektörünün bu ayki performansı hakkında fikir verebilecek PMI raporlarını bekliyor. Geçtiğimiz hafta hem TÜFE hem de ÜFE tahminlerin üzerinde geldi. Perakende satışlar ve sanayi üretimi ise beklentilerin altında gerçekleşti. Dolar çoğu majör para birimi karşısında kayıplarını telafi etti ancak Japon yeni karşısında güçleniyor.

Yurt içinde ise faiz kararının açıklanmasının hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşamasına rağmen 31 liranın üzerindeki seyrini sürdürdü.