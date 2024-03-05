Merkez'den enflasyon yorumu: Gıdadaki artış dikkat çekti

05 Mart 2024 10:32 - Güncelleme : 05 Mart 2024 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Şubat ayı TÜFE verisinde aylık bazda ise gıda ve hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıktığı değerlendirdi.

TCMB “Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda şu ifadeler kaydedildi:

GIDA GRUBU OLUMUSUZ ETKİLEDİ

Gıda grubu aylık fiyat artışı genele yayılarak güçlenmiş, doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

ENERJİDE KIZILDENİZ ETKİSİ

Enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk Lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olmuştur. Ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin devam eden yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışları sürmüş, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiştir.

LOKANTA VE OTELLERDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Hizmet grubunda, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam ederken, bu dönemde eğitim ve haberleşme hizmetleri de fiyat artışları ile dikkat çekmiştir. Temel mal grubu aylık enflasyonu şubat ayında zayıflamış, finansal koşullara duyarlılığı yüksek olan dayanıklı mallar başta olmak üzere bu grupta fiyatlar ılımlı bir şekilde yükselmiştir.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU ARTTI

Aylık üretici enflasyonu şubat ayında bir miktar yavaşlarken, yıllık üretici enflasyonu artış kaydetmiştir. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji dışında kalan gruplarda aylık enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları artış sergilemiştir.