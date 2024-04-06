Merkez'den menkul kıymet tesisine ilişkin adım! Dolara karşı TL bulundurma zorunluluğu bitiyor

06 Nisan 2024 01:18 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 01:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olarak tanımlanan "Menkul kıymet tesisi" oranında değişikliğe gitti.

MENKUL KIYMET TESİSİ ORANI DÜŞTÜ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürüldü. Aynı zamanda kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

TCMB SONLANDIRMAYI PLANLIYOR

TCMB'nin X hesabından yapılan makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır."