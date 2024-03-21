Merkez’in faiz kararına borsa sert tepki verdi! BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı

21 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:11

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası’nın ters köşe faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Faiz kararı sonrasında en sert hareketler dolar ve Borsa İstanbul’dan geldi. İlk olarak dolar yükselişe geçti, borsada BIST 100 endeksi 9000 puan seviyesini aştı.

BORSADA KRİTİK HAREKETLİLİK

TCMB faiz kararının ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı.

Bankacılık Endeksi 10523,95 puana kadar yükseldi, şu sıralarda düne göre yüzde 2,53 artışla 10414,03 puanda.

“TCMB’NİN KARARI TARTIŞMASIZ DOĞRU BİR HAMLE”

SEB Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Baş Stratejisti Erik Meyersson sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde, "TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı. Bu noktada tartışmasız doğru bir hamle, Merkez Bankası'nın birçok kişinin inandığından daha fazla manevra alanına sahip olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.