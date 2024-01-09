Metrobüs ve Marmaray zammı belli oldu! İşte sosyal kart, tam bilet ve öğrenci ücret tarifesi

09 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:36

İstanbul'da yeni yılla birlikte metro, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine zam yapılmıştı. UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından Marmaray ve metrobüse de zam geldi.

İstanbul'daki kullanılan en uzun güzergaha sahip Marmaray ve metrobüste yeni ücret tarifesi ortaya çıktı.

Buna göre, TCDD'ye bağlı Marmaray ve İETT'ye ait metrobüse de yüzde 18 oranında zam yapıldı.

YENİ TARİFEYLE FİYATLAR NEREDEN NEREYE ÇIKTI?

Yapılan yeni zamla Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye, Metrobüste en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.

METROBÜS VE MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

İşte metrobüs ve Marmaray'da yeni zamlı tarifeler şöyle:

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ SİL BAŞTAN

UKOME’de kabul edilen yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 18.07 TL’ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

TAKSİ İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

AYLIK TAM VE ÖĞRENCİ İSTANBULKART KAÇ LİRA?

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.