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22 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 22 Mart 2024 13:05

Mevduat faiz oranları değişti, İşte, 100 bin liranın 32 günlük getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri 500 baz puan artırmasının ardından gözler mevduat faizlerinin getiri oranlarına çevrildi. Bankalar faiz kararı sonrasında faiz oranlarını güncelledi. İşte, 100 bin liranın 32 günlük getirisi...

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mevduat faiz oranları değişti, İşte, 100 bin liranın 32 günlük getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Bu hamlenin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını değiştirirken mevduat faizleri yüzde 55 seviyelerine kadar çıktı. 

İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi 

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 4.497,53 TL

Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL

Odeabank 

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 4.414,25 TL

Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 4.330,96 TL

Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 4.580,82 TL

Vade sonu ödeme: 104.580,82 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 3.747,95 TL

Vade sonu ödeme: 103.747,95 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 4.330,96 TL

Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 41

Net getiri: 3.414,79 TL

Vade sonu ödeme: 103.414,79 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 45,50

Net getiri: 3.789,59 TL

Vade sonu ödeme: 103.789,59 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 4.580,82 TL

Vade sonu ödeme: 104.580,82 TL

 

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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