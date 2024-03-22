Mevduat faiz oranları değişti, İşte, 100 bin liranın 32 günlük getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri 500 baz puan artırmasının ardından gözler mevduat faizlerinin getiri oranlarına çevrildi. Bankalar faiz kararı sonrasında faiz oranlarını güncelledi. İşte, 100 bin liranın 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Bu hamlenin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını değiştirirken mevduat faizleri yüzde 55 seviyelerine kadar çıktı.
İşte 100 bin liranın 32 günlük getirisi
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 4.497,53 TL
Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL
Odeabank
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 4.414,25 TL
Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 4.330,96 TL
Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 4.580,82 TL
Vade sonu ödeme: 104.580,82 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 3.747,95 TL
Vade sonu ödeme: 103.747,95 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 4.330,96 TL
Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 41
Net getiri: 3.414,79 TL
Vade sonu ödeme: 103.414,79 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 45,50
Net getiri: 3.789,59 TL
Vade sonu ödeme: 103.789,59 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 4.580,82 TL
Vade sonu ödeme: 104.580,82 TL