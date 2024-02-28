Mevduat faizleri zirveye oynuyor, uzman isim seçim sonrasına işaret etti

28 Şubat 2024 16:52 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:12

2024 yılında borsaya rakip olacağı ifade edilen mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Aralık 2023’deki seviyelerine yaklaşan mevduat faizlerinde bankaların 3 aylık mevduata uyguladığı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 52'yi aştı.

21 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Türk Lirası mevduat faizleri 2023 kasım ve aralık ayından hızlı yükselişler yaşadı. Aralık ayının son haftasında 3 aylık vadede ortalama yıllık faiz yüzde 52,50'yi gördü. Faiz, 21 yılın zirvesine çıktıktan sonra ocak ayında yaklaşık 3 puan düştü.

UZMAN İSİM YATIRIMCIYA SESLENDİ

NTV’de yer alan habere göre, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Asıl mesele faiz artışlarına karşın mevduat faizlerinin yani tasarrufa yönelecek vatandaşların enflasyon ve dövize karşı yeterince koruma sağlayıp sağlayamadığına dair soru işaretleri. Bunun ana nedeni de faizin seviyesi." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASININ KARARI FAİZLERİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası, şubat ayı başında mevduat faizini artırmak için yeni bir karar alarak bankaların mevduat için tuttukları zorunlu karşılıklarına faiz ödenmeye başlandı. Bu da faiz oranlarının yeniden yükselmesini sağladı. 3 aylık vadede mevduat faiz oranı yıllık yüzde 52'yi aşarak, aralık sonu seviyesine yaklaştı.

SEÇİMDEN SONRA ARTABİLİR

Açıklamalarına devam eden Aslanoğlu, "Bankaların bir getirisi olduğu için mevduat sahibine yansıtmaya başladılar ama hala yeterli değil. Merkez Bankası likiditeyi ve mevduat faizini yukarı çekme işini seçim sonrası daha fazla adımlarla gerçekleştirmeye çalışabilir" şeklinde konuştu.

TL'den mevduata geçmek isteyenlere yüzde 45 ila 48 faiz veriliyor. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata uygulanan faiz oranı ise TL'den geçişe göre daha yüksek. KKM dönüşüne uygulanan faiz ortalamanın da yükselmesine neden oluyor.