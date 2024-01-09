Mevduatta rüzgar tersine döndü, ilk düşüşler başladı

09 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:44

Mevduat faizleri hem politika faizi artışının hem KKM’den çıkış stratejisinin hem de bankaların bilanço düzeltme çabalarının etkisiyle yüzde 50’yi aştı. Ancak bankaları yükselen faizler nedeniyle zorlanmasıyla mevduat faizleri geri çekildi. Merkez Bankası verilerine göre, yılın son haftasında TL mevduat faizlerinin akım olarak ortalama yüzde 52,5 ile yılı kapattığı görüldü. 2024 yılına girilmesiyle 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizleri en az 4 puan indirildi.

YENİ YILLA YÜZDE 41’E GERİLEDİ

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, özel bankalardan takip edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yılı yüzde 45-47 seviyesinde kapatırken yeni yılla birlikte yüzde 41’e geriledi. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36- 37 seviyeleri ile yüzde 40’ın da altına indi.

TÜM BANKLAR YILIN SON HAFTASINDA GAZA BASTI

Geçen yılın son ayında bankacılık sektöründe bankadan bankaya bilanço yapısındaki ihtiyaca göre farklılık göstermekle birlikte 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizi 50 bin liranın altına bile yüzde 40,5-45 seviyesinde mevduat hacmi büyüdükçe de yüzde 48-53 seviyesine çıktı.

Yılın son haftasında ise tüm bankalar TL mevduat faizlerinde gaza bastı ve bu hızlanma Merkez Bankası verilerine de yansıdı. Hoş geldin, yeni müşteri gibi kampanyalarla daha da yüksek seviyelere çıkan standart TL mevduat faizi 3 aya kadar vadede yılı yüzde 52,5 seviyesinden kapattı.

KREDİ TALEBİ DARALDI

Geçen hafta Reuters’in bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırdığı haberinde de bankaların daralan kredi talebi ve yüksek mevduat faizleri nedeniyle marjların zorlandığı ve yıl başından itibaren bankaların mevduat faizlerini düşürmeye başladığı yer aldı. Bankaların hamlesi gecikmedi ve yılın ilk haftasının ardından dün itibariyle 3 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizleri en az 4 puan indirildi.

4 PUAN BİRDEN GERİLEDİ

Bankaların 25 Aralık haftasında 100 bin liraya kadar TL mevduata 3 aya kadar varan vadede verdiği faiz oranı yüzde 45-50,5 seviyesinde bulunuyordu. Mevduat hacmine göre 500 bin liraya kadar bu oran yüzde 46-51’ya, 1 milyona kadar yüzde 46,5-52’e, 10 milyona kadar da yüzde 47-53’e ulaşıyordu. 8 Ocak haftasına gelindiğinde ise aynı mevduatlara verilen faiz oranları 4 puan birden geriledi.

Bu düşüş hem kamu hem de özel bankalarda yaşandı. Yine EKONOMİ’nin takip ettiği bankaların mevduat faiz oranlarına göre 100 bin liraya kadar 3 aya kadar vadede mevduat faizi yüzde 36,5-41’e, 500 bin liraya kadar yüzde 39- 42’e, 1 milyon liraya kadar mevduat yüzde 42-43,5’e ve 10 milyon liraya kadar mevduatta ise yüzde 44’e geriledi.

KREDİ İŞTAHI DÜŞÜK

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da yaptığı konuşmada bankaların gelecek enflasyona göre faiz verdiğini ve önümüzdeki üç aya göre verdikleri mevduat faiz oranlarının enflasyonun üzerinde olduğunu dile getirerek müşterilerin kredi iştahının düşük olduğunu vurgulamıştı. Merkez Bankası da son PPK toplantısı sonrası başladığı ihalelerle piyasadaki fazla likiditeyi çekmeye çalışıyor.