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    • 03 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:31

    Milletvekili maaşlarına zam geldi! İşte hem emekli hem de vekil olanların 2024 yılı aylıkları

    Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: TGRT Haber

    TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyonuyla milletvekili maaşları belli oldu. Hem emekli hem de vekil olan milletvekillerinin 2024 için 230 bin TL oldu. Diğer milletvekillerinin maaşı ise 110 bin liraya yükseldi.

    Milletvekili maaşlarına zam geldi! İşte hem emekli hem de vekil olanların 2024 yılı aylıkları
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    Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları netlik kazanırken memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları belli oldu. Milletvekilleri 2024’te yüzde 49,25 oranında zam alacak.

    HEM EMEKLİ HEM DE VEKİL OLAN 300 VEKİL VAR

    Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı. Hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşı, 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi.

    MİLLETVEKİLİ MAAŞI 110 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Sadece milletvekilli olanların maaşı ise 73 bin 329 liradan, yaklaşık 110 bin liraya yükseldi.

    Maaşları 51 bin 970 lira olan emekli milletvekilleri ise yeni artışlarla birlikte 77 bin 565 lira alacak.

    Haberler>Ekonomi>Milletvekili maaşlarına zam geldi! İşte hem emekli hem de vekil olanların 2024 yılı aylıkları
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    Vatandaş 3 Ocak 2024 16:27

    Tasaruf yapılacaksa meclisten başlansın

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