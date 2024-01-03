Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hesap yeniden yapıldı, işte kıdem tazminatında taban ve tavan tutarı

03 Ocak 2024 12:11 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 12:14

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatı taban tutarı ortaya çıkarken memur maaş zamlarıyla tavan tutarı da ortaya çıktı.

TABAN 20.002 TL

Milyonları merakla beklediği 2024 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılarak 17 bin 2 liraya kadar çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından asgari ücretin açıklanması sonrası gözler kıdem tazminatına çevrildi.

Buna göre 2024’te uygulanacak taban tutarı 13 bin 414 TL'den 20.002 liraya çıktı. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlendi.

TAVAN ÜCRET DE BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre, memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49 oldu. Memura yapılan zam oranıyla beraber 2024 yılının ocak-haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da değişti. Kıdem tazminatı tavanı, geçen yılın temmuz-aralık döneminde 23 bin 489 lira olarak uygulanıyordu. Yapılan hesaplamalara göre, kıdem tazminatı tavanı 2024 yılı ocak-haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak.

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.