Milyonlarca emeklinin gözü refah payında! SGK Uzmanı açıkladı: SSK ve Bağkur'lular "eşitleme" istiyor

06 Ocak 2024 15:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:33

Milyonlarca emeklinin zam oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Bağ-Kur ve SSK emeklisi için zam oranı yüzde 37,57 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranının yüzde 49,25 açıklanması emeklide rahatsızlığa neden olurken ortaya çıkan farkın refah payı ile tamamlanması da gündeme geldi. SSK VE Bağkurluların beklentisi aradaki yaklaşık yüzde 12'lik farkın kapatılması yönünde yapılırken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ortaya çıkan zam farkına ek refah payı ile ilgili beklentilerini TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

EMEKLİ MAAŞLARI DENGELENECEK Mİ?

Zamlar konusunda birkaç formülün masada olduğu belirtilirken, refah payı ile maaşlarda dengelenme beklentisi ile ilgili SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Aralık ayı enflasyonu ortaya çıktı. Devamında da yüzde 37,57 oranında artışla, yıl sonunu yüzde 64,77’lik rakam üzerinden 2023 senesinin enflasyon verisi netleşmiş oldu. Bu veriler ışığında baktığımız zaman memur ve memur emeklisinde ise toplu sözleşme devreye giriyordu. Enflasyon farkı ile onlarda zam oranı yüzde 49,25 oldu. Buradaki rakamlar ışığında şu andaki göstergeler ne oldu. SSK’da 2000 öncesinde emekli olanlar için 7 bin 616 liralık en düşük emekli maaşı var. Yüzde 37,57’lik artışla 10 bin 477 liraya, 2000 sonrası 4 bin 723 liradan 6 bin 497 liraya çıkacak. 7500 liranın altında kalan maaşlarda onlara mutlaka bir refah payı eklenmesi gerekli oldu.” diye konuştu.

SEYYANEN ZAM MI, REFAH PAYI MI YOKSA KADEMELİ BİR ARTIŞ MI OLACAK?

Emekliye zam konusunda nasıl bir formülün ortaya konulacağı henüz bilinmiyor. Zam senaryolarında farklı alternatifler bulunuyor. İlk alternatif, SSK VE BAĞ-KUR emeklilerine de memur emeklisi kadar, yani yüzde 49,25 oranında bir zam yapılması. Emekliler de en doğru formülün bu olduğunu düşünüyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “seyyanen zam mı, refah payı mı yoksa kademeli bir artış mı olacak?” sorusuna en geçerli tahminini anlattı. Yılmaz, “Memurlarımızda ise memur emeklisi 9 bin 876 liradan yaklaşık yüzde 49,25’lık bir zamla 14 bin 740’liraya, bekar bir memurumuz 30 bin 412 liraya, evli bir memurumuz de 32 bin 860 liraya erişti. Burada hep kafamızda bir soru işareti var. Dolayısıyla 7 bin 500 liranın altında kaldığı için buraya nasıl bir ilave yapılacak, buradaki ilave rakamlarına seyyanen bir zam mı olacak, refah payı mı yoksa kademeli bir artış mı olacak. Seyyanen zamdan kasıt, bütün emeklilerimize aynı rakam doğrultusunda bir fark verilmesi demektir. Bununla ilgili seyyanen zammı ben tahmin etmiyorum. Ama kademeli artış ile ilgili kök maaş ile ilgili ters orantılı bir artış mı verilmesi söz konusu olacak. Bunun bir riski var. Orda da bununla ilgili rakamsal bir noktada birleşme riski olabilir. Emekliler arasında huzursuzluğa sebebiyet vermiş olabilir. 10 bin prim günü üzerinden emekli oldum, diğer emekli 3600 gün üzerinden emekli oldu. İki emeklinin de rakamları birbirine yaklaşmış olacağından kaynaklı bir huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Ayrıyeten baktığımız zaman, çok aylıklarda bir iyileşme yapılması elzem.” dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

SSK VE Bağkurluların beklediği ikinci bir senaryoya göre İSE yüzde 4 veya 4,5 arasında beklenen büyüme rakamının emekli maaşlarına refah payı olarak eklenmesi. Yani bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 41 veya 42 bandına çıkacak.

Emin Yılmaz, bu konuda ise memur, asgari ücretli ve emekli zamlarının eşitlenmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Yılmaz, “Rakamsal boyutta bana en yakın gelen, refah payı şeklinde olabilir. Refah payının oransal kısmı devreye girmiş olacak. Bu da ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde 49,11’lik bir zam yapıldı. Memur ve memur emeklimize yüzde 49,25’lik artış yapıldı. Bağ-Kur ve SSK emeklisine yüzde 37,57. Kamuoyunun beklentisi buradaki rakamların eşitlenmesi yönünde. Yani hepsinin yüzde 49 ya da yüzde 50’de eşitlenmesi şeklinde bir durum ortaya çıkabilir.” diyor.

TÜM MAAŞLARDA ZAM EŞİTLEMESİ OLURSA SÜREÇ NASIL İŞLER?

SGK Uzmanı Yılmaz, emekliye verilecek ek zammın ya da tüm maaş zam oranlarının eşitlenmesi ile düzenlemede Meclis’te sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı. Yılmaz, “Bununla ilgili de şu an refah payı, seyyanen zam veya ikramiye olsun bunların hepsinin Meclis’ten geçmesi lazım. Ayın 16’sına kadar da Meclis kapalı. Ayın 17 ile 28’si arasında Bağ-Kur ve SSK emeklisi maaşlarını alıyor. Burada hiyerarşik bir süreç var. Kanun teklifi hazırlanması lazım, Plan ve Bütçe’ye sonra Genel Kurul’a, sonrasında Cumhurbaşkanı’na ve en son da Resmi Gazete. 1 günlük sürede bunun yetişmesi çok zor olduğu için büyük ihtimalle de şubat ayında bu işlemin yapılacağı kanısındayım. Ya da alternatif olarak Meclis’i olağanüstü olarak toplantıya çağrılması lazım.” dedi.

DÜZENLEME YAPILIRSA EMEKLİYE FARK YATAR MI?

Düzenleme şubat ayında çıkarılırsa maaşlara ocak ayı farkının yansıtılıp yansıtılmayacağı ile ilgili olarak Yılmaz, daha önceki süreçlarde durumun nasıl işlediğini anlattı. Yılmaz, “Bu yasa teklifine bağlı. Burada “1.1.2024 tarihiden itibaren uygulanacaktır” şeklinde çıkarsa tabi ki olabilir. Bundan önceki dönemlere bakıldığında buradaki rakamlar hep eşitlenmişti. Takdir burada Meclis’in olacaktır. Uygulama tarihinin şubatta mı yoksa ocaktan mı olacağı, hatta taban aylık dediğimiz 7 bin 500 aylığın da nisan 2023’te çıktığını da hatırlatmak isterim.” ifadelerini kullandı.