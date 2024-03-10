Milyonlarca emekliye büyük destek! Refah payı ve taban maaş detayı belli oldu

10 Mart 2024 20:00 - Güncelleme : 10 Mart 2024 20:09

Emekliler için hükümet yeni destek için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da emekliler için yeni adımlar atılacağının müjdesini verdi. Nisan ayı ile birlikte Meclis'e gelmesi planlanan 7 büyük destek emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, gelirlerini artıracak



Emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.





Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini açıklamasından sonra hükümet de düğmeye bastı.



AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gelecek düzenlemelerden birisinin emekliler ile ilgili olacağını söyledi. İşte emekliler için yapılan 7 çalışmanın detayları...

1) HİZMETLERDE İNDİRİM

Su faturaları düşecek, ücretsiz toplu taşıma, belediye tesislerinde ayrıcalık: Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

2) ENERJİ DESTEKLERİ

Doğalgaz faturalarında indirim, elektrik desteği: Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.

3) ULAŞIM DESTEĞİ

Tren biletlerinde indirim, indirimli uçak bileti: Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

4) BARINMA DESTEĞİ

Kira desteği yapılacak, büyükşehirlerde destek artacak: Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

5) FİNANS DESTEĞİ

Banka hizmetlerinde indirim, uygun şartlarda finans desteği: Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

6) TATİL DESTEĞİ

Kamu tesislerinden ücretsiz yararlanma, indirimli konaklama imkanı: Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.

7) REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ

Enflasyon artışına refah payı eklenecek, kök ve taban maaş yeniden artırılacak, maaş hesaplama sistemi yenilenecek: Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.