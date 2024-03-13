Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber! 15 bin TL maaş... SGK uzmanı tarih vererek duyurdu

13 Mart 2024 05:12 - Güncelleme : 13 Mart 2024 05:12

Aralık ayında emeklilere yapılan yüzde 49.25'lik zam şimdiden enflasyona yenik düştü. Yılda iki kez zamlanan emekli aylıklarının Temmuz ayında yeniden belirlenecek olması beklenirken, bu konuda SGK uzmanı İsmail Sevinç'ten heyecanlandıran tahminler geldi.

Emeklilerle birlikte asgari ücretli çalışanlarda yerel seçimler öncesinde yeni bir zam olup olmayacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” sözlerini sarf etmişti.

Ancak uzmanlar bu konuda fikir ayrılığına vardı. Emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına zam alacaklarını söyleyen İsmail Sevinç, “Devletin gelire ihtiyacı olacak. Asgari ücrete artış demek devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü para topluyor. Bunu arttırmazsa emekliye standart vereceği ücreti de vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil işleri yürütme için de gerekiyor” dedi.

ENFLASYONUN YÜZDE 24 OLMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 15 milyon kadar emeklinin Temmuz zammında 2 aylık zam oranı netleşmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı şimdiden yüzde 11.53'lere kadar geldi. Bu bağlamda yapılan hesaplamalar doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 24 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.

Şu anda 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının Temmuz'da minimum 12.500 TL ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor.