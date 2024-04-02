Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ödemeler bugün başlıyor

02 Nisan 2024 07:31 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 07:32

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Memur ve sözleşmeli personel için Bakanlıktan açıklama geldi

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Memur ve sözleşmeli personel için Bakanlıktan açıklama geldi

Emekli maaşı taşımak için teklifleri tek tek karşılaştırıyor! 15 bin lira promosyon veren banka hangisi?

Emekli maaşı taşımak için teklifleri tek tek karşılaştırıyor! 15 bin lira promosyon veren banka hangisi?

Bakan Vedat Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin Nisan ayının ilk haftasında verileceğini duyurmuştu. Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira bugün hesaplara yatıyor.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

SSK ve BAĞKUR emeklisi, Ramazan Bayramı öncesindeki haftada yani 2-5 Nisan tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak. 3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri maaş alma takvimine göre belirlendi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan

19,20,21,22 olanlara 3 Nisan

23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan

3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda yararlanacak.

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.