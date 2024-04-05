Milyonlarca ev ve iş yeri sahibini ilgilendiriyor! Bakan Şimşek uyardı, kira beyannamesi vermeyene ceza yolda

05 Nisan 2024 10:18 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:26

Kira geliri elde eden milyonlarca ev ve iş yeri sahibi için süre doluyor. Kira beyannamesi vermek için bugün son gün. Mükellefler, kira gelir vergisi beyannamelerini bu akşam mesai bitimine kadar vererek ödemelerini yapabilecek.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN SON GÜN UYARISI GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yayınladığı beyanname süresi ve kayıt dışılıkla ilgili uyarısını yeniden paylaştı. Kira geliri elde edip beyanname vermeyenleri tespit çalışmalarının sürdüğünü dikkat çeken Bakan Şimşek, ödemeyenlere yaptırımlar uygulanacağın hatırlattı.

Bakan Şimşek’in paylaşımı şu şekilde:

“Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz.”

VERGİ ÖDEMESİ İKİ TAKSİTTE YAPILABİLİYOR

Kira geliri elde edenler için iki taksitte ödeme imkanı söz konusu Kira gelir vergisi mart ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebilecek.

KONUT KİRASI GELİRİNDE MUAFİYET 21 BİN LİRA

2023 yılı için Yıllık konut kira geliri 21 bin liradan az olanlar vergiden muaf olacak. İş yeri kira geliri 150 bin liranın altında olan mükellefler de aynı şekilde vergi ödemeyecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vergiler; internette gelir idaresi başkanlığının internet sitesi üzerinden, vergi dairesinden, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankaların şubelerinden ve anlaşmalı bankalardan ödenebilecek.