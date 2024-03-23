Milyonlarca liralık kaçakçılık! Ayakkabının içinden külçe altın çıktı

23 Mart 2024 11:53 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:01

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 700 milyon TL'lik kaçak altın ele geçirildi. İç ve dış piyasada altının fiyat makası 5 bin doları aştı.

SADECE ŞUBATTA 500 MİLYON TL

İç talebin her gün biraz daha artması ve kota uygulaması iç ve dış piyasada fiyat farkının artmasına neden oldu. Kotayı delmek isteyenler ise yurda kaçak yollarda altın sokmaya çalışırken yakalandı. 2023’ün tamamında 900 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi. 2024 yılının şubat ayında yaklaşık 500 milyon liralık kaçak altın ele geçirilmiş ve rekor kırılmıştı.

KATMA DEĞER GERİLEDİ

Sektör temsilcileri ise kota uygulamasının kaldırılmasını istiyor. İhracatta katma değerin yüzde 36 düşüşle 446 dolara gerilediğini hatırlatan sektör temsilcileri alıcıların İtalya’ya, üreticinin Mısır’a yöneldiğine dikkat çekiyor.

PİYASALARDA MAKAS 5 BİN DOLAR AŞTI

Geçen yıl getirilen kotaya karşın özellikle bireysel yatırımcı tarafında artan altın talebi, altının kilogram fiyatında uluslararası piyasa ile Türkiye piyasası arasındaki farkın 5 bin 300 dolar ile rekor düzeye çıkmasına yol açtı. Gelişmenin kaçak altın girişinde tarihi yüksek seviyelerin görülmesine yol açtığını dile getiren sektör temsilcileri, yurtdışından gelenlerin oluşan fark ile tatilini bedavaya getirdiğini aktardı.

Arz ile ilgili sıkıntının sürdüğünü ve piyasayı adeta kaçak altının domine ettiğini dile getiren iş insanları, geçici dahi olsa altında kotanın kaldırılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde bugüne kadar edinilen kazanımların kaybedilme riski ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.