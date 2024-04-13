Milyonları ilgilendiriyor! 10 maddede kredi çekerken dikkat edilmesi gerekenler

13 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:23

Merkez Bankası’nın faizleri yukarı çekmesi sonrası ihtiyaç kredilerinde de faiz oranları arttı. Buna rağmen kredilere yönelik talep hala canlı. Peki, kredi çekerken nelere dikkat etmek gerekir?

MUTLAKA KARŞILAŞTIRMA YAPIN

Kredi çekmeden önce bankaların kredi tekliflerini karşılaştırın. Çünkü her bankada farklı faiz oranları ve vade süreleri var.

İHTİYACINIZDAN FAZLASINI KABUL ETMEYİN

Bankalar size ihtiyacınızdan yüksek tutarlarda kredi fırsatı sunabilir. Ancak borcunuzu vaktinde ve zorlanmadan ödeyebilmek için ihtiyacınız tutarında kredi çekin. Ayrıca ödeyemediğiniz kredi borçları kredi notunun düşmesine neden olabilir ve bu bir başka kredi çekiminde sizi zorlayabilir.

KAMPANYALARI TAKİP EDİN

Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faizli kredi ve sıfır faizli nakit avans kullanabilirler. Bu nedenle bankaların kampanyalarını takip etmekte yarar var.

UZUN VADELERDEN UZAK DURUN

Bankalar ödeme kolaylığı için farklı vade seçeneği sunuyor. Ancak vade süresi ne kadar uzarsa geri ödemesi de o kadar artıyor. Bu nedenle gelire göre iyi bir ödeme planı oluşturup vadeyi kısa tutmakta yarar var.

İNTERNET BAŞVURULARINA DİKKAT

Kredi başvurunuzu dijital kanallardan yaparken bankanın orijinal internet sitesi olduğundan emin olun. Bankanın web adresinin yazılı olduğu yerin sol yanında kilit işaretinin olmasına dikkat edin. Bu işaret, internet sitesinin güvenli bir site olduğu anlamına geliyor.

KREDİ NOTU ÖNEMLİ BİR DETAY

Kredi notu, kredi çekerken çok önemli bir detay. Kredi notunuz iyiyse daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekmeniz mümkün olabilir. Bu sebeple kredi notunuzu yüksek tutmak için finansal ödemelerinize, kredi kartı ekstresi ve mevcutta kullandığınız kredi varsa onların son ödeme tarihlerine dikkat edin.

SİGORTA YAPTIRIN

Bankalar hayat sigortası yaptıran kredi kullanıcılarına daha düşük oranda faiz seçenekleri sunabiliyor. Kredi ödeme sürecinde bir vefat durumu halinde bankaya borcunuzun kalmaması için bankanın önerdiği kurumdan sigorta yaptırabilirsiniz.

Bu durum hem vefatınız halinde borçlu kalma ihtimalinizi ortadan kaldırır hem de hayat sigortası ile verilen kredinin faiz oranı daha düşük olur. Özellikle kredi tutarı yüksekse sigortalı faiz oranı uzun vadede daha kârlı olur.

KEFİL OLURKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Birine kefil olacaksanız bu, güvendiğiniz ve borcu zamanında ödeyeceğine inandığınız biri olmalı. Borçlarının geri ödemesini zamanında ve düzenli olarak yapacak güvenilir kişilere kefil olunması kredi notunu yükseltir. Aksi bir durum sizi hem zor durumda kalmanıza hem de kredi notunuzun düşmesine neden olabilir.

BİLGİLERİNİZİ ASLA PAYLAŞMAYIN

Dijital bankacılık ile bankaya gitmeden istediğiniz zaman istediğiniz yerde kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ancak dijital bankacılıkta da dolandırıcılara karşı temkinli olmak gerekiyor.

Dijital bankacılıkta şifrenizi ve bilgilerinizi sizi telefonla arayarak bilgi isteyen kimseyle paylaşmamalısınız.

BİRKAÇ FARKLI BANKADAN KREDİ KULLANIN

İhtiyaç duyduğunuz krediyi tek bir bankadan çekmek yerine birkaç farklı bankadan farklı krediler kullanarak daha düşük faiz ödeyebilirsiniz. Böylece kredi tutarını düşük tutarak çok daha düşük maliyetli kredi kullanmış olursunuz.