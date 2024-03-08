Mısır'daki kriz Türkiye'ye yaradı, firmaların avantajı arttı

08 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 08 Mart 2024 17:09

Mısır Merkez Bankası olağanüstü toplanarak faiz oranlarını yükseltti ve para biriminin değerinin piyasada belirlenmesine karar verdi. Mısır ekonomisinde yaşanan bu gelişme Türk firmalarına yaradı.

MISIR’DAN YENİ KARAR

Mısır poundu, dolar karşısında yüzde 26,5 oranında değer kaybederken Mısırı Merkez Bankası toplantısından devalüasyon kararı çıktı. Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre, İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe kararın Türk şirketleri için pozitif olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

TÜRK FİRMALARI YOĞUN İLİŞKİ İÇİNDE

"Mısır 2008’den beri Türkiye’nin ilgisini çeken bir ülke. Türk firmaları 2008’den bu yana bu bölgeye zaten yatırım yapmaya başlamıştı. Özellikle Türkiye’deki maliyetlerin yüksekliği ve döviz kuru nedeniyle, insanlar müşteri kaybetmemek ve baskıdan dolayı bölgeye gittiler.

VERGİ AVANTAJI VAR

Ülkenin vergi avantajı da Türk şirketlerini oraya çekiyor. Özellikle ABD’ye ihracat yapmak isteyen firmalar Mısır’dan vergisiz ihracat yapabiliyor. Türkiye’den ABD’ye ihracat yapıldığı zaman minimum yüzde 20 ile 35 arasında bir vergi oluyor.

Son bir buçuk yılda Türkiye’deki rekabetçilik oranı düştüğü için eski fiyatları veremiyoruz ve rekabet gücümüz düştü. Dolayısıyla emek yoğun olan sektörlerimiz bölgede çalışmak için araştırmaları ve yatırımları çoğaltmıştı.

TÜRK ŞİRKETLER DİĞERLERİNDEN DAHA KARLI

Ülkedeki kriz Türk firmalarını pozitif yönde etkiliyor. Fiyat tutturma konusunda daha avantajlılar. Bir ekonomi kötü oldu diye sevinilsin diye değil ancak Türk şirketleri rekabetçilik konusunda diğer ülkeler arasında daha avantajlı." Döviz kıtlığı yaşanan Mısır’ın merkez bankası politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e çıkarmıştı.

AYNI YOLDAN GEÇMEK ZORUNDAYIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kileci de Mısır'daki durumun ihracatçının elini güçlendireceğini söyledi. Kileci, "İhracatçının kurla ilgili birçok hesabı var. Burada bizden daha avantajlı konuma gelecektir. Biz bundan sonraki süreçte emek yoğun işleri bir şekilde nitelikli işler yapmıyorsak eğer ya vazgeçmemiz lazım ya da birilerini çalıştırmamız lazım.

En kaçınılmaz yöntemlerden birisi bu aslında. Aynı yoldan İtalya, Almanya ve Fransa da geçti. Tüm bu ülkeler geçmişte tekstilin beyni olan ülkeler ve biz de aynı yoldan geçmek zorundayız” değerlendirmelerinde bulundu.