Ev kurmanın maliyeti arttı! Mobilya sektöründen 'taksit sayısı artırılsın' çağrısı geldi

21 Şubat 2024 16:42 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 16:53

Yeni bir eşya almanın, sıfırdan bir ev kurmanın maliyeti giderek artıyor. Kiralar, taşınma masrafları, beyaz eşya ve mobilya derken hem yeni evlenecekler hem de yeni eve çıkacaklar için maliyetler arttı. Tüketici eksiklerini tamamlamak için bu dönemde en çok kredi kartına sarılıyor. Ancak kredi kartında olan taksit sınırı da alımları sınırlıyor. Bu nedenle mobilya sektöründe son dönemde durgunluk yaşanıyor. Hem kredi kartlarına yapılan sınırlı taksitler hem de alım gücünün düşmesi sektör temsilcilerini harekete geçirdi.

Son aylarda ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı konuların başında gelen kredi kartı düzenlemesinde sınırlama ve limit düşürme gibi bir takım önlemlerin geleceği konuşulurken, mobilya sektöründen de çağrı geldi. Sektör "kredi kartıyla alışverişlerde taksit sayısının artırılması" talebinde bulundu.

MOBİLYADA ARTIŞ OLMADI AMA SATIŞLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda mobilya üretiminde ham madde ve işçilik gibi birçok kalemde maliyet artışı olduğunu belirterek, mali politikalara destek vermek ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek amacıyla mobilya fiyatlarında geçen sene sonuna kadar artışa gidilmediğini, sonrasında da agresif fiyat artışlarından kaçınıldığını ifade etti.

Güleç, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 50 bine yakın mobilya imalatçısının doğrudan 250 bin civarında istihdam sağladığına, ihracatın da 5,2 milyar dolar seviyesine çıktığına dikkati çekti.

2023'te iç piyasada satış adedi bazında yüzde 15 kayıp olduğunu belirten Güleç, ihracatta da kısmen gerileme yaşandığını bildirdi.

“TAKSİT SAYISI ARTIRILSIN” TALEBİ GELDİ

Küresel ekonomideki zorluklara işaret eden Güleç, "İç piyasada satışlarımızın dengelenmesi, maliyetlerimizi yönetmede üreticimize ve mağazalarımıza büyük bir destek sunacaktır. Bu noktada kredi kartıyla taksit sayısının artırılması mobilya sektörümüzü rahatlatacak bir çözüm olarak durmaktadır." ifadesini kullandı.

"SATIN ALMA KARARI ZOR, KREDİ KARTINA DÜZENLEMESİ ŞART"

MOSFED Başkanı Güleç, sektörün tüm olumsuzluklara rağmen istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dayanıklı bir tüketim malı olan mobilyada satın alma kararı, kullanım şekli ve fiyat nedeniyle tüketici nezdinde kolay alınamamaktadır. Yüksek enflasyonun beraberinde getirdiği sıkıntılarla birlikte 'karar verme ve satın alma' süreci iyice yavaşlamıştır. Son aylarda iç piyasa mobilya satışları yüzde 15 gerilemiş durumdadır."

“MOBİLYADA 18 TAKSİT GELMELİDİR”

Mobilyada kredi kartıyla alışverişlerde 9 olan taksit sayısının en az 12'ye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Güleç, "Ancak isteğimiz, sektör için ideal olarak gördüğümüz 18 taksit. Çünkü bir mobilya ortalama 10 yıllığına alınıyor. Günlük, aylık ya da yıllık tüketilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Güleç, taksit sayısının artırılması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a mektup gönderdiklerini ifade etti.