Moody's'den 17 Türk bankası hakkında karar!

17 Ocak 2024 19:55 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:10

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

MOODY’S NEDİR?

Moody’s, Moody’s Yatırım Hizmetleri (İngilizce: Moody’s Investors Service) olarak da bilinen, uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde finansal araştırmalar yapar. Moody’s, 1909 yılında John Moody tarafından kurulmuştur ve merkezi New York, ABD’de bulunmaktadır.

Moody’s, kredi derecelendirme kuruluşları arasında Standard & Poor’s ve Fitch Ratings ile birlikte en büyük üç şirket arasında yer alır. Kuruluş, ülkelerin ya da kurumların kredi riskini ölçer, yatırım yapılabilirliğini analiz eder ve buna göre derecelendirir. Her bir kredi derecelendirme kuruluşunun kendi not skalası bulunur ve analiz sonucundaki raporlarına göre ilgili ülke ya da kuruma not verir. Bu notlar, ülkelerin kullandıkları krediler ve ödedikleri faizler noktasında belirleyici olur.