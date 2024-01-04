Motorine indirim mi geldi? 4 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL Benzine indirim var mı?

04 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:42

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler ile beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol 79 dolara kadar yükseldi. Öte yandan ise dolar/TL kuru da 30 TL’ye doğru hareketlerine devam ediyor. Peki “Motorine indirim mi geliyor? Benzine indirim var mı?” İşte 4 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

4 OCAK 2024 MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

2023 enflasyonunun belli olmasından sonra akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında artış yaşandı. Buna göre ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 lira oldu.

ZAMDAN SONRA İNDİRİM GELİYOR

Bu zamlardan sonra 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

4 OCAK PERŞEMBE AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi

Benzin: 36,79 TL – 36 -84 TL

Motorin: 39,24 TL – 39,30 TL

LPG: 19,26 TL – 19,71

Ankara Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi

Benzin: 37,52 TL

Motorin: 39,91 TL

LPG: 19,68 TL

İzmir Benzin, Motorin ve LPF Fiyat Listesi