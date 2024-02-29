Mutfak enflasyonu belli oldu, yoksulluk sınırındaki artış şaşırttı

29 Şubat 2024 11:14 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:16

Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bekar bir çalışanın bir aylık geçim maliyet şaşırttı.

MUTFAK ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mutfak enflasyonu aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 16 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı da belli oldu. Bu rakam 16 bin 257 lira olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI DA YÜKSELDİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 52 bin 954 lira olarak olarak ölçüldü.

BEKARIN MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 189 liraya yükseldi. Türk-İş'in raporuna göre "mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Şubat 2024’te Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 artış olarak hesaplandı.