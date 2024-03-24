Nusret bir bir kepenklerini indiriyor! En prestijli rotası kapandı

24 Mart 2024 15:08 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:11

Meşhur ‘Salt Bae’ hareketiyle dünyada tanınan Nusret Gökçe’den kötü haber geldi. Geçen hafta Beşiktaş'taki restoranına saldırı düzenlenen Nusr-Et bir şubesinin kepenklerini indirdiği haberi geldi.

Nusr-Et’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki restoranı Nusr-Et Steakhouse Riyadh'ın kapandığı öğrenildi.

EN PRESTİJLİ LOKASYONLARINDAN BİRİ KAPANDI

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan haberinde şu detaylara yer verdi:

"İnternetten biraz araştırma yapınca Kasım 2021’de Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta açılan restoran için kalıcı olarak kapalı uyarısı yapıldığını gördüm. Ayrıca online rezervasyonda da Riyad seçeneği yer almıyor.

Kurucularından Nusret Gökçe’nin Salt Bae hareketiyle dünyaca tanınan ve hızlı büyüyen Nusr-Et’in daha önce de New York’taki restoranı kapanmıştı. Özellikle New York’taki restoranla ilgili yüksek fiyatları yüzünden çok olumsuz yorumlar yapılmıştı.

LİSTEDE DİĞER RESTORANLAR DA VAR

Öte yandan birkaç hafta önce Nusr-Et Steakhouse’un ABD'deki ayak izinde değişiklikler yapacağına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Nusr-et; Miami ve Las Vegas'taki lokasyonlarına yatırım yapmayı ve yenilemeyi, Beverly Hills ve Dallas'taki operasyonlarına devam etmeyi, Boston'daki lokasyonunu ise kapatmayı planlıyor.

YENİ HEDEF ROMA, ÇİN VE MEXİCO CİTY

Yine bu açıklamaya göre Nusr-Et, dünya çapında 17 şehirde faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Roma, Atina, Sao Paulo ve Mexico City'nin yanı sıra Çin odaklı Uzak Doğu'da da yeni restoranlar açmayı hedefliyor.

Nusr-Et kısa bir süre önce İGA İstanbul Havalimanı'nda da Saltbae Burger'ı açtı. Yeni planlar arasında dünya genelinde büyük havalimanlarında Saltbae Burger’lar açmak da var.