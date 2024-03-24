Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Nusret bir bir kepenklerini indiriyor! En prestijli rotası kapandı
24 Mart 2024 15:08 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:11

Nusret bir bir kepenklerini indiriyor! En prestijli rotası kapandı

Beşiktaş'taki restoranına saldırı düzenlenen Nusret Gökçe'nin bu hafta da bir şubesinin kapandığı öğrenildi.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Patronlar Dünyası
Nusret bir bir kepenklerini indiriyor! En prestijli rotası kapandı

Meşhur ‘Salt Bae’ hareketiyle dünyada tanınan  Nusret Gökçe’den kötü haber geldi. Geçen hafta Beşiktaş'taki restoranına saldırı düzenlenen Nusr-Et bir şubesinin kepenklerini indirdiği haberi geldi.

Nusr-Et’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki restoranı Nusr-Et Steakhouse Riyadh'ın kapandığı öğrenildi.

EN PRESTİJLİ LOKASYONLARINDAN BİRİ KAPANDI

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan haberinde şu detaylara yer verdi:

"İnternetten biraz araştırma yapınca Kasım 2021’de Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta açılan restoran için kalıcı olarak kapalı uyarısı yapıldığını gördüm. Ayrıca online rezervasyonda da Riyad seçeneği yer almıyor.

Kurucularından Nusret Gökçe’nin Salt Bae hareketiyle dünyaca tanınan ve hızlı büyüyen Nusr-Et’in daha önce de New York’taki restoranı kapanmıştı. Özellikle New York’taki restoranla ilgili yüksek fiyatları yüzünden çok olumsuz yorumlar yapılmıştı.

Nusret bir bir kepenklerini indiriyor! En prestijli rotası kapandı - 1. Resim

LİSTEDE DİĞER RESTORANLAR DA VAR

Öte yandan birkaç hafta önce Nusr-Et Steakhouse’un ABD'deki ayak izinde değişiklikler yapacağına dair bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Nusr-et; Miami ve Las Vegas'taki lokasyonlarına yatırım yapmayı ve yenilemeyi, Beverly Hills ve Dallas'taki operasyonlarına devam etmeyi, Boston'daki lokasyonunu ise kapatmayı planlıyor.

Nusret bir bir kepenklerini indiriyor! En prestijli rotası kapandı - 2. Resim

YENİ HEDEF ROMA, ÇİN VE MEXİCO CİTY

Yine bu açıklamaya göre Nusr-Et, dünya çapında 17 şehirde faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Roma, Atina, Sao Paulo ve Mexico City'nin yanı sıra Çin odaklı Uzak Doğu'da da yeni restoranlar açmayı hedefliyor.

Nusr-Et kısa bir süre önce İGA İstanbul Havalimanı'nda da Saltbae Burger'ı açtı. Yeni planlar arasında dünya genelinde büyük havalimanlarında Saltbae Burger’lar açmak da var.

İlgili Haberler

Kaynak: Patronlar Dünyası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...