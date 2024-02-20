Nusret’te soğuk rüzgarlar esiyor! Isıtıcı kapandı, altın kaplı biftek menüden kalktı

20 Şubat 2024 15:09 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 15:14

Dünyada pek çok ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanırken, enerji maliyetlerini düşürmek için özellikle Avrupa’da pek çok ülkede önlemler alınıyor. Bu önlemlere ünlü işletmeler de katıldı. Meşhur tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret’te bu kez soğuk rüzgarlar esiyor.

Kârını açtığı restoranlarla katlayan Nusret, bu kez tasarruf planıyla konuşuluyor. Nusret hakkında bu kez şov değil, maliyetler ile ilgili bir haber İngiliz basınına düştü.

ISITMAYI BİLE AÇMIYOR, ALTIN BİFTEK MENÜ YOK

Nusret’in Londra’daki restoranında artan enerji maliyetlerine karşı tasarruf etmek için ısıtmaları kapattığı iddia edildi. Hatta 1450 sterlinlik altın kaplı bifteğin menüden çıkarıldığını, sadece 50 sterlinlik altın kaplı fıstıklı baklavanın yer aldığı belirtildi.

27 BİN TL'YE SATILIYORDU

Nusret'in Londra restoranı artan enerji faturaları nedeniyle ısıtmayı kapatmak zorunda kaldı. Londra'da 700 sterlin (27 bin TL) biftek satan Nusret, kârda bir sıçrama kaydetmesine rağmen maliyetleri düşürmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Nusret'in vergi öncesi karının 2022'de yüzde 44 artarak neredeyse 3,3 milyon sterline yükseldiğini, satışların ise 2022'de neredeyse yüzde 66 artarak 13,6 milyon sterline çıktığı belirtildi.

NUSRET’TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Nusr-Et'ten yapılan açıklamada tasarrufun "operasyonel verimliliğe bağlı" olduğu ve Londra restoranının yenilenmesinde LED ışıkların ve "enerji tasarrufu izolasyonunun" yer aldığı belirtildi.

ALTIN KAPLI FISTIKLI BAKLAVA MENÜDE

2021'de hizmete giren restoran, son yıllarda fiyatlarını düşürdü ve hayat pahalılığı nedeniyle 1.450 sterlin değerindeki altın kaplı biftek gibi özel ürünlerden vazgeçti. Artık menüde yer alan, bir zamanlar yaldızlı etlerde ışıldayan tek altın kaplı ürün 50 sterlinlik fıstıklı baklava.

ENERJİ FİYATLARI RUS AMBARGOSU İLE YÜKSELMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin toptan gaz fiyatlarını artırmasıyla enerji fiyatları 2022'de yükseldi. Ülkedeki işletmelerde faturalardaki artışı dengelemeye çalıştı. Perakendeciler ışıkları kıstı ve termostatı düşürdü. Restoranlar ve barlar ise personel saatlerini azalttı, menüleri basitleştirdi veya kapanmaya zorlandı.