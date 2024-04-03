Ödemeler öne çekildi! Bakan Göktaş duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı paraları hesaplara geçiyor

03 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:44

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Memur ve sözleşmeli personel için Bakanlıktan açıklama geldi

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Memur ve sözleşmeli personel için Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerini erken tarihe aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekildiğini duyurarak “Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımında “En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.