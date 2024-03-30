Online iş görüşmesi yapanlar dikkat! Kandırılıyor olabilirsiniz

30 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 30 Mart 2024 16:26

Çalışanlar için büyük tehlike! İşçinin kıdem tazminatı buhar olup uçuyor

Çalışanlar için büyük tehlike! İşçinin kıdem tazminatı buhar olup uçuyor

Online mülakata giren biri, yapay zeka kullanarak görüşmede ‘pes’ dedirten bir performans sergiledi. Görüşmede mülakata katılan kişi fark edilmedi ve işe alındı. Uzmanlar işverenleri uyarırken, uygulamalar ya da online görüşmelerde yapay zekalı hileye dikkat çekiyor.

İŞ GÖRÜŞMESİNDE İSTEDİĞİ DİLİ KONUŞABİLİYOR

Online mülakatlar pandemiyle birlikte yaygınlaştı. Yapay zeka iş mülakatlarına da el attı. İş görüşmesinde isteyen istediği dili konuşabiliyor, isteyen istediği kıyafeti bile giyebiliyor. İş görüşmesine katılan eğer kötü niyetliyse yapay zeka ile kendini bambaşka biri gibi tanıtabilir.

YABANCI DİL TESTİNİ YAPAY ZEKA İLE GEÇEBİLİYORLAR

Uzmanlar uluslararası bir firmaya başvuru yapanların yabancı dil testini yapay zeka desteği ile birlikte kolayca geçebileceğini söylüyor. Uygulama üzerinden mülakata girdiğinizde sistem aynı anda devreye girerek istediğiniz şekilde yapay zekayı yönlendirebiliyorsunuz.