Online siparişte lahmacun tahtını kaptırdı! Tüketicinin yemek tercihi değişti

16 Şubat 2024 06:19 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 06:21

Online yemek siparişi platformu GetirYemek'in verilerine göre, Türkiye'de pandemi döneminde artış gösteren internet yemek siparişlerinde halkın tercih ettiği ürünler değişmeye başladı.

YENİ ŞAMPİYON TAVUK DÜRÜM

Firmanın 5 yıllık verilerine göre, geçtiğimiz yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan lahmacun, geçen sene tahtını tavuk döner dürüme bıraktı.

Mutfak kategorilerinde ilk sırada tavuklu ürünler yer alırken, onu sırasıyla dürüm, kahve ve içecek, döner ve burger izliyor.

HAFTA SONU SİPARİŞLER PATLIYOR

Türkiye gazetesinden Önder Çelik'in derlediği verilere göre, online siparişlerin yaklaşık yarısı akşam saat 6’dan sonra verilirken, son yıllarda öğleden sonra sipariş verme oranı ise artıyor. Hafta sonu ortalama sipariş miktarı ise hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla.

Gün içinde siparişlerde tavuk ilk sıradayken, gece 12’den sabah 6’ya kadar olan zamanda diliminde dürüm ilk sırada yer alıyor.

ÇELİKBOY 2024 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

2019’da kurulan Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren GetirYemek'in CEO’su Yasemin Şişik Çelikboy, 2023’te dünya online yemek siparişi sektörünün yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını ifade etti. Türkiye pazarının ise 2024’te 150 milyar TL’yi geçmesinin beklendiğini kaydetti.

23 MİLYON KİŞİLİK SEKTÖR

Tek oyunculu sektörü dönüştürerek rekabeti getirdiklerini ve kendilerini takiben diğer oyuncuların katılmasıyla pazarın büyüdüğinü dile getiren Çelikboy, "Türkiye’de yılda yaklaşık 23 milyon kişi online yemek siparişi veriyor. GetirYemek olarak biz 15 milyon kullanıcıya dokunduk ve hem kullanıcılarımızın hem de üye restoranlarımızın mutluluğunu odağımıza alarak 10 kattan fazla büyüdük. Aktif kullanıcı sayımızı her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünya genelinde online yemek siparişi veren kişi oranı yüzde 27 seviyelerindeyken, Türkiye’de online alışveriş yapanların içinde yemek siparişi verenlerin oranının 2024’te yüzde 40’ı geçmesi bekleniyor.