Ordu'da serbest piyasada fındık 105 liraya ulaştı

11 Ocak 2024 00:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 00:33

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da rekolte, 2023 yılında 198 bin 838 ton olarak açıklandı. 28 Ağustos tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 50 randıman fındık 82,5 liradan alınmaya başlarken, Giresun kalite fındık ise 84 liradan işlem gördü. TMO'nun alımları ile birlikte serbest piyasada 70 liradan işleme başlayan fındık, sonrasında ise 100 lira seviyelerine ulaştı ancak bir süre sonra yeniden 85 lira seviyelerine kadar geriledi. Üreticiler fındığı pazara indirmeyince fındık fiyatları yeniden 105 lira seviyelerine ulaştı.

"ÜRETİCİLERİMİZ DİK DURDU"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşık 2 aydır 85-90 lira seviyelerinde olan fındık fiyatlarının, pazara fındık inmeyince yeniden 105 lira seviyesine ulaştığını söyledi. Soydan, “Üreticilerimiz 100 liraya kadar çıkan fiyatlar karşısında fındığı satmadığı için 90 lira fiyata da satmadı. Üreticilerimiz burada dik durdu ve pazara ihtiyacı kadar indirdi, bu da fiyatların yükselmesini sağladı. Bu süreçte ihracat rakamlarımız iyi şekilde devam ediyor, fındığa talep var. Üreticiler düşen fiyatın üzerine çıkmasını bekledi ve şuanda da üreticilerimiz dik duruşu ve sabırlı olmasından dolayı fiyatlar yukarıya çıktı. Bugünlerde fındık fiyatı 105 lira seviyelerinde devam ediyor” diye konuştu.

"105 LİRA ÜZERİNDE FİYAT BEKLİYORUZ"

Fındığın pazara kademeli olarak indiğini ve üreticilerin elinde halen mahsul olduğunu ve şu anki fiyatın 2024 yılı hasat sezonunu olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Soydan, “Bizim beklentimiz 105 liranın da üzerine çıkabilecek olacağı yönünde. Fındıkta randıman iyiyse 105 liranın üzerinde de alıcı buluyor. Şuanda fındık fiyatlarının bu seviyelere kadar çıkması ve daha da artacak olması 2024 yılının hasat dönemini olumlu yönde etkileyecektir. Çıkan fiyatların üzerinde bir fiyat oluşması sağlanacaktır” dedi.