Otomobilde talep hız kesmedi, yeni satış rekoru geldi

02 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:17

Otomotiv satışları hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında yeni bir satış rekoru kırıldı.

YENİ REKOR GELDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak kaydedildi.

Böylelikle 2024 Mart ayı satışları yeni Mart rekoru oldu. Mart aylarının 10 yıllık ortalaması 72 bin 783 adet düzeyindeydi. Mart 2024'teki satışlar 10 yıllık ortalamanın da yüzde 51 üzerinde gerçekleşti.

10 YILLIK ORTALAMADA YÜZDE YÜZDE 9,9 ARTIŞ

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,9 azalarak 22 bin 757 adet oldu.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 arttı.

3 AYDA REKOR SATIŞ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 oranında artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 33,05 oranında artarak 233.389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 62 bin 130 adet oldu.