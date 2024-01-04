ÖTV zammı pompaya yansıdı! Benzin ve motorin zamlandı... İşte yeni fiyatlar

04 Ocak 2024 08:55 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 enflasyon rakamlarının ardından, akaryakıta gelecek ÖTV oranı belli oldu. Benzin ve motorindeki ÖTV tutarı yüzde 25.6 oranında artarken bu durum pompa fiyatlarına da yansıdı.

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİN NE KADAR?

ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıkarken 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı. Bu gelişme sonrası pompa fiyatları da değişti.

Buna göre;

İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 39.33 TL liraya yükseldi.

Benzinin litresi ise pompaya ortalama 36.77 lira olarak yansıdı.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkarılıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.