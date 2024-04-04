Oy kaybı masaya yatırıldı! Bakan Şimşek ‘emekli kaybettirdi’ tartışmalarına cevap verdi

04 Nisan 2024 15:04 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:13

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Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda 31 Mart'ta yaşanan oy kaybının sebepleri masaya yatırıldı. Aday belirlemede yapılan hatalar, bazı AK Partili yöneticilerin halktan kopuk olması, ekonomide yaşanan gelişmeler erimenin sebepleri olarak sıralandı. Toplantıda emeklilere de ayrı bir parantez açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EMEKLİ YORUMU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında verdiği mesajlar dikkat çekti. Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özeleştiri ve önemli tespitlerin bulunduğu konuşmasına yer verdi. Selvi’nin ele aldığı maddelerden en önemlisi de Erdoğan’ın "Tüm illerde serzenişlerini dinlediğimiz emekliler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimi refah kaybına uğradı. Emeklilerin sıkıntılarını hafifletmeye yönelik çabalarımız istenilen noktaya ulaşamadı." cümleleri oldu.

AK Partili kurmaylar da emeklilerin sandıkta belirleyici olduğu yönünde görüş belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "emekli kaybettirdi" tartışmalarına cevap verdi.

“MEMURA ZAM VERDİK ANKARA'YI YİNE KAYBETTİK”

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Şimşek, memura yapılan zammın da sandığa yansımadığını söyledi. Şimşek’e göre, "Ankara memur şehri. Memura zam verdik, yine kaybedildi. Emeklinin gelirini üç kat artırdık. Şehre ve bölgeye göre farklı sebepler var." dedi.

"EKONOMİ GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL"

Bakan Şimşek ekonominin günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğini belirtti. Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de olduğunu söyledi. Şimşek, enflasyon düşmeden alım gücünün artmayacağını vurguladı.

Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyon ile mücadele. Birkaç ay sonra enflasyon yüzde 40’a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonla mücadele noktasında Mehmet Şimşek'e destek verdi ve "Ekonomi politikası devam ettirilmeli, toplum rahatlatılmalı" dedi.