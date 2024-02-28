Özgür Özel'den 'emekli kart' önerisi: TBMM toplansın, 14 bin lirayı hesaplara yatıralım

28 Şubat 2024 17:30 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 17:31

Siyasiler seçim sürecine hazırlanırken adaylar ve siyasiler de emekliyi odağına aldı. Seçim vaatlerinin ilk sırasın yer alan emekliler için indirim, ödeme ve ikramiye gibi öneriler art arda sıralanıyor. Partisinin Muğla'daki aday tanıtım toplantısına katılan CHP lideri Özgür Özel’in gündeminde de ‘emekli’ vardı.

“EMEKLİ KART UYGULAMASI GETİRELİM”

Özgür Özel, emekliye verileceği açıklanan 3 bin liralık bayram ikramiyesinin 17 bin liraya yükseltilmesi tekliflerinin gündeme alınması gerektiğini söyledi. "Aradaki 14 bin lirayı bütün emeklilerin hesabına yatıralım." diyen Özel, Meclis önerisini yineleyerek, "Emeklilere 'Emekli Kart' uygulaması getirelim." ifadesini kullandı.

“14 BİN LİRAYI BÜTÜN EMEKLİLERİN HESABINA YATIRALIM “

Emekliye 3 bin lira bayram ikramiyesiyle ilgili de konuşan Özel, asgari ücret tutarı olan 17 bin liraya yükseltilmesi tekliflerinin gündeme alınması gerektiğini belirterek, "Aradaki 14 bin lirayı bütün emeklilerin hesabına yatıralım. Biz dedik ki, Meclis'i kapatmayalım, üç gün daha çalışalım. Emeklilere 'Emekli Kart' uygulaması getirelim.” dedi.

“TBMM TOPLANSIN, EMEKLİLERİMİZİ BU SIKINTIDAN KURTARALIM”

Özel, TBMM’ye çağrıda bulunarak, emekliye farklı indirimler sunan ‘emekli kart’ uygulamasının acilen çıkarılmasını istedi.

Özel, “Doğal gazda, markette, manavda, kasapta yüksek indirimleri tanıtacağımız bu kart ile emeklilerimizi bu sıkıntıdan kurtaralım diyoruz. Bunu buradan Muğla’dan Türkiye Büyük Millet Meclisine bu çağrıyı tekrarlıyoruz. Kira fiyatları deyince bu, Türkiye’de çok önemli bir sorun. Ocak 2024’de Muğla’daki ortalama kira 17 bin 926 lira. Asgari ücretten 924 lira daha fazla. Yani burada asgari ücretli birisi ortalama bir ev tutsa suyunu bağlatacak, elektriğini ödeyecek, saç kestirecek parası kalmıyor. Bu oranlar son derece fazla. İki yıl öncesine göre yüzde 170 artmış. Peki burada dinlenmeye gelen, konut stokunu arttıran, ekonomisi iyi olanlar tamam da, Muğla’nın evlatları ne olacak? Muğla’daki polisler, askerler, Muğla’daki öğretmenler, Muğla’daki emekçiler ne olacak? Bu yüzden biz şehirlerde sabit, yerleşik yaşayanların bu kira fiyatlarından etkilenmemeleri için bir dizi öneri hazırladık ve Meclisteki ilgili komisyonlara sunuyoruz. Muğla’daki yüksek kira sorununun bir an önce çözülmesi Muğla’nın büyük sıkıntılar çeken orta direğinin, yoksullaşan orta direğinin sahip çıkılması, Muğla’da çalışan turizm emekçilerinin kışın işsiz kalma sorununa karşı mutlaka çözüm üretilmesi ve sıkıntı çeken Muğla esnafının tüm yönleri ile desteklenmesi lazım. 31 Mart seçimleri sadece bir yerel seçim değil. 31 Mart seçimleri bundan sonra 4 yıl boyunca bir daha herhangi bir seçimin olmayacağı bir seçim. Mehmet Şimşek’in ağzında bir bakla var. Diyor ki, 1 Nisan’dan sonra sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun emekçiler için anlamı, hak edilen zammı almamaktır. Emekliler için bugünkü açlık sınırından 7 bin lira aşağıdaki en düşük emekli maaşını arttırmamaktır. Küçük esnaf için yeni vergi yükleri, artan enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı demektir. 2 Nisan geldiğinde artık ertesi gün yapacak bir şey kalmamıştır bunlara engel olmak için. Eğer bir şey yapacaksanız 1 Nisan’dan bir gün sonra yapamazsınız. 1 Nisan’dan bir gün önce yapacaksınız. 31 Mart’ta sandık başında yapacaksınız." dedi.