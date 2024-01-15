Para göndermek isteyenlere 'FAST' şoku: Sistem çöktü, transfer yapılamıyor

15 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:48

Haftanın ilk işlem gününde para transferi yapmak isteyen vatandaşlar, kullandıkları bankanın uygulamasına girdiğinde beklemediği bir sorunla karşılaştı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen 'FAST' sisteminde bir sorun oluştuğu öne sürüldü.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

FAST ile para transferi yapmaya çalışanlar "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı alıyor. Yaşanılan probleme ilişkin bankalardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.