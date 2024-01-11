Para piyasalarında kritik eşik aşıldı! Dolar ilk kez 30 lirayı gördü, euro 33 seviyesine dayandı

11 Ocak 2024 10:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:40

Dolarda kritik eşik aşıldı. Fed’in faiz politikasında önemli sinyali verecek ABD enflasyon verisi öncesinde döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Para piyasaları tarafında rekor fiyatlamalar görülüyor. Dolar bugün ilk kez 30 lirayı aşarken, Euro da 33 lirayı gördü.

DOLAR EN YÜKSEK SEVİYEDE

Son dönemde kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL 30,0150'ye yükselerek tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro/TL 33 lira seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirterek, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, yarından itibaren yoğunlaşacak bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

FED’İN İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TAHMİNLER GELİYOR

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Dün, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.

Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü ifade etti.

Williams, kısıtlayıcı para politikasının etkilerini hesaba katarak, ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4'e çıkmasını beklediğini bildirdi.