Para transferi yapanlar dikkat! Bankalar tek tek açıkladı: Havale, EFT ve FAST ücretlerine zam yaptı

06 Ocak 2024 17:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:28

Havale, EFT ve FAST ücretlerine zam geldi. Bankalar müşterilerine tek tek duyuru yaparken her sene, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre güncellenen yeni tarife de paylaşıldı. Buna göre, havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

FAST VE EFT İŞLEM ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Özel bir bankadan yapılan açıklamada, mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak.

TV100'deki habere göre havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL işlem ücreti alınacak” denildi.