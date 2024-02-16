Paralar hesaba geçiyor, esnafa can suyu olacak! Bakan Bolat duyurdu: Finansman desteği verilecek

16 Şubat 2024 14:28 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 14:29

Antalya'daki şiddetli yağıştan etkilenen esnafa Ticaret Bakanlığı’ndan can suyu olacak finansman desteği geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat resmen duyurdu. Esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği hesaplara geçiyor.

ESNAFTAN KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ TALEBİ GELDİ

Bakan Bolat, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"na katıldı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin "Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafların kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi" üzerine az önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü belirtti.

“PAZARTESİ SABAH 100 MİLYON LİRA HESAPTA OLACAK”

Akgül'ün, "Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, ondan sonra Halk Bankası tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini" söylediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar."