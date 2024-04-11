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11 Nisan 2024 10:46 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:55

Paranın değerlendiği şehirler açıklandı 2024! Listede Türkiye'de var

Güvenli ve ekonomik olarak güçlü olan şehirler listelendi. Resonance Consultancy firması tarafından yürütülen çalışmada en iyi ilk 10 şehir listesinde Türkiye'deki o şehirde yer aldı. Peki Avrupa ve Türkiye'de yaşanacak en iyi şehirler hangileri? İşte detaylar...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Paranın değerlendiği şehirler açıklandı 2024! Listede Türkiye&#039;de var

İnsanların çoğu yaşayacakları yerlerde birikim yapma ve çalıştıklarının karşılığını alma çabasında olduğu için yaşayacakları şehirleri dikkatli seçerler.  Resonance Consultancy firması da ekonomik açıdan en iyi olan şehirlerin listesini hazırladı. Listede yer alan şehirlerde paranın daha değerli olduğu ve kazançlardan hem birikim hem yatırım yapılacağı vurgulandı. Listede de dikkat çeken bir diğer detay ise Türkiye'den de İstanbul'un olması oldu. 

PARANIN DEĞERLENDİĞİ ŞEHİRLER AÇIKLANDI!

Araştırma Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi altında yapıldı. Katılımcılara kazançları ve yatırımları soruldu. Elde edilen bilgilerde bu şehirlerde yaşayan insanları çeken en kritik durumların başında yaşam kalitesi, ekonomi ve sosyalleşme geldi.

Paranın değerlendiği şehirler açıklandı! Listede Türkiye'de var - 1. Resim

Nüfusu 500 binden fazla olan şehirler incelendi. Avrupa'da yaşayanların çoğu neredeyse en yaşanılan şehirlerin başkentler olduğunu vurgularken Türkiye'de ise İstanbul'un olması dikkat çekti. Araştırmadaki uzmanlar İstanbul'da olan çoğu vatandaşın diğer şehirlerden ekonomi kaynaklı göç ettiğini hatırlattı. 

Paranın değerlendiği şehirler açıklandı! Listede Türkiye'de var - 2. Resim

İŞTE AVRUPA'NIN EN İYİ 10 ŞEHRİ!

İngiltere'den Londra

Fransa'dan Paris 

Almanya'dan Berlinü

İtalya'dan Roma

İspanya'dan Madrid

Çek Cumhuriyeti'nden Prag

İspanya'dan Barselona

Hollanda'dan Amsterdam

Türkiye'den İstanbul

İtalya'dan İstanbul

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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