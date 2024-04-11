Paranın değerlendiği şehirler açıklandı 2024! Listede Türkiye'de var
Güvenli ve ekonomik olarak güçlü olan şehirler listelendi. Resonance Consultancy firması tarafından yürütülen çalışmada en iyi ilk 10 şehir listesinde Türkiye'deki o şehirde yer aldı. Peki Avrupa ve Türkiye'de yaşanacak en iyi şehirler hangileri? İşte detaylar...
İnsanların çoğu yaşayacakları yerlerde birikim yapma ve çalıştıklarının karşılığını alma çabasında olduğu için yaşayacakları şehirleri dikkatli seçerler. Resonance Consultancy firması da ekonomik açıdan en iyi olan şehirlerin listesini hazırladı. Listede yer alan şehirlerde paranın daha değerli olduğu ve kazançlardan hem birikim hem yatırım yapılacağı vurgulandı. Listede de dikkat çeken bir diğer detay ise Türkiye'den de İstanbul'un olması oldu.
PARANIN DEĞERLENDİĞİ ŞEHİRLER AÇIKLANDI!
Araştırma Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi altında yapıldı. Katılımcılara kazançları ve yatırımları soruldu. Elde edilen bilgilerde bu şehirlerde yaşayan insanları çeken en kritik durumların başında yaşam kalitesi, ekonomi ve sosyalleşme geldi.
Nüfusu 500 binden fazla olan şehirler incelendi. Avrupa'da yaşayanların çoğu neredeyse en yaşanılan şehirlerin başkentler olduğunu vurgularken Türkiye'de ise İstanbul'un olması dikkat çekti. Araştırmadaki uzmanlar İstanbul'da olan çoğu vatandaşın diğer şehirlerden ekonomi kaynaklı göç ettiğini hatırlattı.
İŞTE AVRUPA'NIN EN İYİ 10 ŞEHRİ!
İngiltere'den Londra
Fransa'dan Paris
Almanya'dan Berlinü
İtalya'dan Roma
İspanya'dan Madrid
Çek Cumhuriyeti'nden Prag
İspanya'dan Barselona
Hollanda'dan Amsterdam
Türkiye'den İstanbul
İtalya'dan İstanbul