Personel sorunu derinleşiyor! 35 bin lira maaşla işçi yok, her fabrika en az 100 çalışan arıyor

23 Şubat 2024 10:16 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:17

Personel sorunu sanayi başta olmak üzere şantiyelerde, tarımda ve fabrikalarda krize dönüştü. İşveren işçi bulmakta zorlanıyor. Sanayinin çarkları eksik personele rağmen dönmeye devam ederken hemen hemen her fabrikada ortalama 100 işçi eksiği bulunuyor.

MÜHENDİSE 25 BİN LİRA, İŞÇİYE İSE 35 BİN LİRA

İşverenin eksiğini kapatmak için oynayacağı en büyük koz ise maaş. İşçi maaşları mühendis maaşlarını geçti. Ekonomim’den İmam Güneş’e konuşan Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, sektörün işçi ithalatına ihtiyacı olduğunu savundu. Sektörde fabrikaların çok sayıda işçi eksikliğiyle çalıştığını söyleyen TUSİD Başkanı Topuz, "Artık işçi ithalatı yapmamız gerekiyor." çağrısında bulunan Topuz, " Usta 35 bin, yeni başlayan mühendis 25 bin TL alıyor. Mühendise, ‘Gel sen bu makinenin başına geç, ustanın yaptığı işi sana öğretelim, sadece burada dur, 40 bin lira verelim’ diyoruz. Mühendis bunu kabul etmiyor." diyor.

HER FABRİKADA EN AZ 100 İŞÇİ EKSİK

Sektörün yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Bekir Topuz her fabrikanın en az 100 işçi eksiği ile çalıştığını ve yeni fabrika ya da kapasite yatırımlarının işçi eksikliğinden yapılamadığını, personel eksikliğinin zirve yaptığını söyledi. Mühendis alırken 500 tane başvuru oluyor, kaynakçı için başvuru yok.

“KONTROLLÜ ŞEKİLDE ÇALIŞAN İTHAL ETMEMİZ LAZIM”

Sektörün yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Bekir Topuz, “Türkiye’nin en büyük sıkıntısı ara eleman. Artık insan ithal etmemiz lazım. Bunu kontrollü şekilde yapmalıyız. Her firma eksik çalışan sayısıyla üretim yapıyor. Bugün başvuru gelse 100 kişiyi bir anda alacak firmalarımız var. Eleman eksikliği nedeniyle de kapasiteyi yükseltemiyoruz. Mühendis alırken 500 tane başvuru oluyor, kaynakçı için başvuru yok. Usta 35 bin, yeni başlayan mühendis 25 bin TL alıyor. Mühendise ‘gel sana lazer makinesi öğretelim, 40 bin verelim’ diyoruz. ‘Ben mühendisim, masa başında çalışayım’ diyor. Bu sorun artık sadece bizim değil, tüm sektörlerin sorunu oldu.”