Petrol devinden hamlesini yaptı, 500 şubesini elden çıkaracak

19 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:16

Dünya ve Türkiye’de binlerce şubesi bulunan Shell, yeni bir karara imza atarak yüzlerce şubesini kapatacağını duyurdu. Petrol devi, iki yıl içinde yılda 500 perakende satış noktasını elden çıkarmayı planlıyor.

500 TESİSİNİ ELDEN ÇIKARACAK

Shell, en son enerji geçiş stratejisinde, “Değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak genişletilmiş elektrikli araç şarjı ve kolaylık teklifleriyle perakende ağımızı geliştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Açıklamada “Toplamda, 2024 ve 2025’te yılda yaklaşık 500 Shell’e ait tesisi (ortak girişimler dahil) elden çıkarmayı planlıyoruz” kaydedildi.

ŞARJ CİHAZLARINA ODAKLANACAK

Londra merkezli şirket, müşterilerin evde şarj etmekten daha fazlasına ihtiyaç duyması nedeniyle, kamuya açık şarj cihazlarına odaklanacağını ve bu sayının şu anda 54.000’den on yılın sonuna kadar 200.000’e çıkarılacağını söyledi. Şirket bunları, mevcut şarj istasyonlarının yarısından fazlasını işlettiği Çin’de ve talebin hızla arttığı Avrupa’da piyasaya sürecek.

EV şarj işi büyüdükçe Shell, %12 veya daha yüksek bir iç getiri oranı bekliyor. Şirket, hangi perakende sitelerini elden çıkaracağına ilişkin ayrıntı vermedi. Shell’in üretim, yenilenebilir enerji ve enerji çözümleri iş koluna başkanlık eden Huibert Vigeveno, geçen Haziran ayında yılda 500 saha almanın Shell tarafından işletilen sahaların yaklaşık %4’üne eşdeğer olduğunu söyledi.

ÜRÜNLERİN ÇOĞU ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Geçen hafta Shell, enerji geçiş stratejisini güncelleyerek önümüzdeki on yıl için karbon emisyonu azaltma hedeflerini zayıflatırken, 2050 için net sıfır taahhüdüne sadık kaldı. Şirket ayrıca, petrol kullanımından kaynaklanan müşteri emisyonlarını azaltmak için yeni bir hedef belirledi.

Ürünler 2021 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar %15 ila %20 oranında artacaktır. Firmanın sattığı petrol ürünlerinin çoğu ulaştırma sektöründe kullanılıyor. Şirket, bunların %20 kadarının, yanmadıkları için müşteri emisyonlarına neden olmayan yağlayıcılar ve kimyasallar gibi enerji dışı maddeler için kullanıldığını tahmin ediyor.