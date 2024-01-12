Petrol, Husi saldırıyla kritik eşiği geçti, küresel kurum Çin talebine işaret etti

12 Ocak 2024 15:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:17

Brent petrol gerginliğin günde güne artığı Orta Doğu’daki gelişmelere paralel olarak yükselmeye devam ediyor. Husilerin Kızıldeniz’deki nakliye yollarına yönelik saldırıları petrol fiyatlarında dengeleri değiştirdi. Wood Mackenzie, küresel petrol talebinin 2024'te günlük yaklaşık 2 milyon varil artmasının beklendiğini açıklayarak Çin’e dikkat çekti.

80 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Brent petrol yüzde 4’ün üzerinde artışla haftanın son işlem gününü kapatmaya hazırlanıyor. İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere yönelik askeri saldırıları arz endişelerini körükledi.

Olayların başlamasının ardında İsrail’in Gazze'ye saldırılarına yönelik tepkiler var. Husiler, , İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık olarak ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

BIDEN DAHA FAZLA ÖNLEM ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

Son olarak, gece saatlerinde ABD ve İngiliz savaş uçaklarının, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye yollarına yönelik devam eden dron ve füze saldırılarına cevaben Yemen'de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Husi saldırılarının ABD personelini, sivil denizcileri, bölgedeki ortaklarını ve ticareti tehlikeye attığını söyledi. Biden, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda tarafından desteklendiğini belirtti. Biden gerektiğinde ABD halkını ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan da çekinmeyeceklerini ifade etti.

TALEBİN YÜZDE 25’İ ÇİN’DEN

Küresel piyasalarda arza yönelik endişeler devam ederken Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada, küresel petrol talebinin 2024'te günlük yaklaşık 2 milyon varil artmasının beklendiği ifade edildi. Yıl içinde beklenen artışın yüzde 25'inden fazlasının Çin'den kaynaklanacağını vurgulandı.

ARZ FAZLASI YAŞANABİLİR

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintilerinin 2024 boyunca büyümeyi yavaşlatması nedeniyle petrol arzının talebin gerisinde kalabileceği ifade edildi. Bu üretim kısıtlaması olmadan özellikle talep büyümesi beklentilerin altında kalırsa piyasanın arz fazlasına yönelebileceğine de işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen WoodMac'in araştırmadan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alan Gelder, "Petrol talebindeki büyümenin büyük kısmı yılın ikinci yarısında gerçekleşecek. Bu da ekonomik büyüme ve düşük faiz oranlarından kaynaklanacak." ifadesini kullandı.