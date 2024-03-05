Petrol riskli bölgeye girdi, akaryakıta yeniden zam geldi

05 Mart 2024 09:28 - Güncelleme : 05 Mart 2024 09:59

Petrol, art arda ikinci ayda da yükselerek yüzde 2,3 değer kazandı. Fiyatlanmalardaki yukarı yönlü hareketler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

TALEP GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Petrol, Salı günü üstü üste ikinci seansta düşerek varil başına 82,5 dolara düşerek geriledi. OPEC ülkeleri arz kesintilerini uzatırken talep endişeleri fiyatlar üzerinde baskıya neden oldu.

Analistler, küresel petrol talebindeki büyümenin dikkat çektiğini üretim kesintilerinin fiyatları etkileyeme devam edeceğini ifade ettiler. Yatırımcılar, hükümetin beklentiler doğrultusunda 2024 yılı için yüzde 5 civarında ekonomik büyüme hedefi belirlediği Çin'deki önemli bir siyasi toplantıda da gelişmeleri değerlendirdi.

PETROL ÜLKELERİNDEN YENİ KARAR

Öte yandan petrol üreten ülkelerden fiyatlanmaları yakında ilgilendiren bir karar geldi. Buna göre, Suudi Arabistan, Cezayir ve Kuveyt'in, petrol üretiminde yaptıkları gönüllü kesintiyi 3 ay daha uzatacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi. Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

LPG’YE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda (LPG) 81 kuruşluk zam uygulandı. Yeni gelen zamla birlikte İstanbul'da otogaz ortalama 21.76 TL'den satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,37 TL

Motorin fiyatı: 40,65 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,46 TL

Motorin fiyatı: 40,72 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,18 TL

Motorin fiyatı: 41,51 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,41 TL

Motorin fiyatı: 41,75 TL