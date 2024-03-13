Petrolde 7 hafta sonra ilk! Akaryakıta yeni zamlar kapıda mı?

13 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:20

Akaryakıt fiyatlarındaki artış büyük ekonomiler için sorun oluşturmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerle beslenen petrol fiyatları stoklardaki düşüşle bu hafta yeniden değer kazandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tahminini yukarı yönlü revize ederken ‘Akaryakıta yeni zamlar kapıda mı?’ sorusu merak ediliyor.

7 HAFTA SONRAKİ EN BÜTÜK DÜŞÜŞ

Amerikan Petrol Enstitüsü ABD ham stoklarında önemli bir azalma olduğunu gösterirken petrol fiyatları varil başına 83 dolara çıktı. Stok verilerinin ardından petrol yüzde 2 değer kazandı. ABD’de stoklarındaki 5.5’lik düşüş ise 7 hafta sonra yaşanan en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan OPEC'e göre Irak, üst üste ikinci ay petrol üretim kotasını aştı. EIA ayrıca bu yıl ABD petrol üretiminde beklenenden daha hızlı bir artış olacağını ve bunun da küresel arzı destekleyeceğini öngördü.

YUKARI YÖNLÜ BASKI DEVAM EDECEK

Uluslararası Enerji Ajansı ise EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nu yayımladı. Raporda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintisini uzatmasının kısa vadede küresel petrol arzında sıkılaşmaya yol açacağı öngörüldü.

Arz sıkılaşması nedeniyle küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 900 bin varil azalacağı da raporda dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı. Bu durumun petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

TALEP ARTACAK

Tüm bu gelişmelerle beraber uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolara çıkması bekleniyor. Brent petrol tahmini bir önceki raporda 82 olarak ifade edildi.

Rapordaki ifadelere göre, küresel petrol talebinde bu yıl ve gelecek yıl günlük yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artış yaşayacak.

AKARYAKITA YENİ ZAM KAPIDA MI?

Öte yandan özellikle araç sahipleri gelişmeler karşısında akaryakıta yeni zamlar yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Petrol fiyatlarının yılın geri kalanında yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi bekleniyor. Bununla beraber dolar/kuru da fiyat artışlarında etkili olacak. Uzmanlar dolar kurunun yıl sonuna kadar 35 TL olmasını beklerken Merkez Bankası 40,02 TL’lik bir kur bekliyor.