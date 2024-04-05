Petrolde altı ay sonra ilk! Fiyatlar rekor seviyede

05 Nisan 2024 10:49 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:50

İbre aşağı döndü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2024 altın fiyatları

İbre aşağı döndü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2024 altın fiyatları

Brent petrolünde varil fiyatı küresel piyasalarda 90 doların üzerine kadar çıktı. Petrol piyasalarında jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

KIZILDENİZ’DE GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Kızıldeniz’de de gerilim devam ediyor. Yemen'deki Husiler, petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef alıyor.

ABD, önceki gün Husilere ait insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi. Buna cevaben dün açıklama yapan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Filistin meselesindeki tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

RUS İHRACINA YÖNELİK ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerileri vurmuş ve üretimin kısmen durmasın yol açmıştı.

Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ZAYIF DOLAR DA ETKİLEDİ

Fed Başkanı Powell’in açıklamalarının ardından ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,880 dolar oldu.

OPEC KARARINI VERDİ

Diğer yandan OPEC+ bu hafta mevcut petrol tedarik politikasını sürdürme konusunda anlaşmaya vardı ve bazı üyelere üretim kesintilerine uyumu artırmaları konusunda baskı yaptı.

Talep tarafında, güçlü ABD ekonomik verileri dünyanın en büyük petrol tüketicisinin görünümünü desteklerken, yatırımcılar ABD'nin aylık istihdam raporunu bekliyor.