Petrolde İran tehdidi! Fiyatlar yeniden rekora koşuyor

12 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:58

Akaryakıt fiyatlarına zam göründü! Analistler tarih verdi, petrol daha da yükselecek

Akaryakıt fiyatlarına zam göründü! Analistler tarih verdi, petrol daha da yükselecek

Bir önceki seansı yüzde 0,8 düşüşle kapatan petrol küresel risklerden destek almaya devam ediyor. Varil fiyatı 90 doların üzerinde seyrediyor.

İRAN SALDIRISI BEKLENİYOR

ABD, Geçtiğimiz hafta İran’ın Suriye'deki diplomatik yerleşkesine düzenlenen saldırıya İsrail'e yönelik yeni bir saldırıyla karşılık vereceğine inanılıyor. Wall Street Journal, konuyu bilen bir kişiye dayanarak İsrail'in önümüzdeki iki gün içinde bir saldırıya hazırlandığını bildirdi.

Singapur'daki Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana konuya dair şunları kaydetti:

"İran'ın müdahale tehdidinin şimdilik ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi sürdürmesi muhtemel. Ancak jeopolitik risklerin daha fazla artmasından kaçınılırsa, son yükselişin tersine dönme riskiyle karşı karşıya kalabilir.”

YÜZDE 17 YÜKSEK

Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları da fiyatlanmalar da etkili oluyor. Artan jeopolitik gerilimler, petrol opsiyon piyasasında yükseliş hareketini tetikledi.

Son günlerde, ima edilen volatilitenin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseldiğinde kar sağlayan alım opsiyonlarında artış yaşandı. Brent'teki alım opsiyonları, diğer satım opsiyonlarına göre hala primli işlem görüyor.

Ham petrol haftalık kayıp yolunda ilerliyor ancak Brent, kısmen OPEC+'ın arz kesintileri nedeniyle bu yıl hâlâ yüzde 17 civarında yüksek. OPEC, Perşembe günü yayınladığı aylık raporda 2024 için küresel petrol talebi büyümesine ilişkin güçlü görünümünü korudu; önde gelen yatırımcılar ve Wall Street bankaları fiyatlara ilişkin daha iyimser bir ton sergiledi.

UEA, Cuma günü ilerleyen saatlerde piyasanın bir anlık görüntüsünü sunacak ve küresel dengeler hakkında daha fazla bilgi verecek; bu, grubun geçen ay OPEC+'nın kesintilere devam etmesi halinde piyasaların arz açığıyla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından odak noktası haline geldi.