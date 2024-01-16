Piyasalarda 'petrol' tedirginliği! Kızıldeniz ısınmaya devam ediyor

16 Ocak 2024 09:54 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:56

Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların petrol fiyatlarını desteklemesi beklenirken küresel talep görünümü fiyatları dengede tuttu. Husi saldırılarıyla ticaret yolları değişirken petrol fiyatlarına yönelik endişeler piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

FİYAT DENGEDE

Brent ham petrol vadeli işlemleri Salı günü, yatırımcıların son derece belirsiz küresel talep görünümüne karşı Orta Doğu'da artan gerilimlerle varil başına 78 doların üzerinde dengelendi. Petrol pazartesi günü yüzde 0,2 gerilemişti.

YOL MALİYETİ ARTTI

Husi militanları pazartesi günü ABD'ye ait bir ticari gemiyi balistik füzeyle vurarak küresel ticareti aksatmaya devam etti. Öte yandan pazartesi günü daha fazla petrol tankeri Kızıldeniz'deki güzergahını değiştirdi. Bu da nakliye maliyetini artırdı ve teslimatlarda gecikmelere neden oldu.

YATIRIMCI TEMKİNLİ

Diğer yandan küresel ekonomik belirsizlikler piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Faiz oranlarına yönelik beklentiler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Avrupa Merkez Bankası, devam eden enflasyon ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, bu yıl faiz indirimi yapmak için çok erken olabileceğinin sinyalini verdi. Yatırımcılar ayrıca FED’in erken faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini düşürdü.

DOLARDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

ABD devlet tahvillerinde tüm vadelerde getiriler yükseldi. 10 yıllık ve iki yıllık getiri, altı baz puan arttı. Dolar endeksi salım günü 103 civarında seyretmeye başladı. Artan tahvil getirileriyle beraber hisse senetleri piyasalarında düşük iştah dikkat çekti. Piyasalar şu anda merkez bankasının Mart ayında faiz indirimine başlayacağı ihtimalini %70 olarak fiyatlıyor.