Powell'in tek sözü yetti, altın rekor kırdı! Gümüşte iki yılın zirvesi

04 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:55

TL mevduat enflasyona ezildi, en fazla kazandıran yatırım belli oldu

TL mevduat enflasyona ezildi, en fazla kazandıran yatırım belli oldu

Altın Powell’in çarşamba günü yaptığı açıklamayla rekor kırarak 2 bin 300 seviyelerine oturdu. Ons tarafı tüm zamanların rekorunu kırarken gram tarafında yatay seyir devam ediyor. Gram altın ise Kapalıçarşı piyasalarında 2.399 liradan işlem görüyor.

DAHA FAZLA KANITA İHTİYAÇ VAR

Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıta ihtiyacı olacağını söyledi.

Powell’in açıklamaları sonrasında ABD vadeli altın kontratları yüzde 1,5 artışla 2.315 dolardan kapandı. Ons altın küresel piyasalarda 2 bin 300 doları gördü.

FED BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de CNBC'ye tek bir faiz indiriminin mümkün olabileceğini düşündüğünü söylerken, San Francisco'dan Mary Daly ve Cleveland'dan Loretta Mester politika gevşemesinin bu yıl başlayacağı yönündeki tahminlerini yineledi.

DOLAR BASKI ALTINDA

Veri tarafında, ABD hizmet büyümesinde sürpriz bir yavaşlama ve hizmet sağlayıcılar için fiyat artışının yavaşladığını gösteren ISM raporu, faiz indirimi beklentilerini destekledi.

Gelişmeler sonrasında doları baskılanırken altını da yönünü yukarı çevirdi. Bu arada analistler, yatırımcıların ABD doları dışındaki para birimlerindeki değer kayıplarına karşı önlem olarak altın satın alabileceğini öne sürdü.

DAHA FAZLA KİŞİ ALTIN ALACAK

New York merkezli bağımsız metal tüccarı Tai Wong konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Powell'ın yoldaki 'tümseklerin' genel pembe tabloyu değiştirmediğini vurgulamasının ardından altın, yüksek işlem hacmiyle yeni bir tarihi zirveye yükseldi" ifadelerini kullanarak şu açıklamaları yaptı:

"Powell'ın alışılagelmiş temkinli yaklaşımı altın boğalarını endişelendirmiyor. Bence boğalar 2.300 doları görmek istiyor ve daha fazla kişi altın alımına yöneliyor"

Powell, "ekonominin beklediğimiz gibi gelişmesi halinde", kendisinin ve Fed'deki meslektaşlarının "bu yılın bir noktasında" daha düşük bir politika faiz oranının uygun olacağı konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını söyledi.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 11 DEĞER KAZANDI

Son dönemlerde ABD ekonomisindeki güçlü gelen verileri rağmen yatırımcılar Fed’in 11-12 Haziran'daki politika toplantısında ilk faiz indiriminin yapılmasını bekliyor.

Altın fiyatları siyasi ve ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının güçlü alımları ile de değerine değer katmaya devam ediyor. Sarı metal yıl başından bu yana yüzde 11’in üzerinde değer kazandı.

ABD'nin Mart ayı istihdam raporu Cuma günü açıklanacak ve yeni enflasyon verileri önümüzdeki hafta açıklanacak.

3 FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Öte yandan iki Fed yöneticisi Salı günü, ABD faiz oranlarının bu yıl üç kez düşürülebileceğini ifade etti.

RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Daniel Pavilonis ise şu sözleri kaydetti:

"Faiz indirimi olasılığı hala var, ancak veriler hala gerçekten güçlü. Bu bir seçim yılı, dolayısıyla Fed'in herhangi bir piyasa çöküşünden sorumlu tutulmak isteyeceğini sanmıyorum"

GÜMÜŞTE DE REKOR ZAMANI

Son dönemlerde altındaki yükselişin arkasında kalan gümüş gelişmeler sonrasında yukarı yönlü harekete başladı. Gümüş yüzde 3,1 artışla ons başına 26,92 dolara yükseldi.

Böylelikle son iki yılın en yüksek seviyesinden işlem gördü. Platin yüzde 1,7 artışla 931,13 dolara ulaşırken paladyum yüzde 1,2 değer kazanarak 1.015,70 dolar oldu.