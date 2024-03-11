Pozitif Fitch sürprizi sonrası Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı!

11 Mart 2024 10:34 - Güncelleme : 11 Mart 2024 10:41

Geride bıraktığımız haftanın en büyük sürprizlerinden olan Fitch’in not arttırımı gündemde! Fitch'in notu sonrasında haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyordu.

Fitch Türkiye’nin notunu yüksek kredi riskinden çıkışın son basamağı olan B+ seviyesine yükseltmesi ile birlikte gelen sürpriz ilk olarak Borsa İstanbul’a yansıdı.

BORSA 9.5 PUANA YOL ALDI

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,57 puan ve yüzde 2,28 değer kazanarak 9.363,89 puana yükseldi.

BANKACILIKTA GÜÇLÜ TEPKİ ALIMLARI İLE YÜKSELİŞTE

Bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 2,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen bankacılık oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR ABD ENFLASYONU ETKİSİYLE NEGATİF

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

FITCH’İN ‘POZİTİF’ SÜRPRİZİ İLE YATIRIM BASAMAĞINA ADIM ADIM TIRMANIŞ

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

PİYASA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve ticaret satış hacim verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.