Emeklilikte sorunlar artıyor! Prim sayısında büyük fark

11 Nisan 2024 12:47 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:03

Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan bayramlaşma sürecinde konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın emeklilik sürecindeki prim ve yaş sorununa değindi. Esnaf ve sanatkarların prim farklarının yaşanmasından kaynaklı emeklilik sürecinin zorlaştığının altını çizerek yeni bir öneri de bulundu.

PRİM SAYISI SABİTLENME TALEBİ!

Palandöken verdiği öneride emekli olmak için esnafın prim sayısının sabit bir şekilde 7 bin 200 olması gerektiğini vurguladı. Yaşı beklerken ise sağlık hizmetlerinden yararlanmasının ise elzem bir konu olduğunu hatırlattı. Bağ-Kur'dan prim yatıran esnaf prim için 9 bin gün tamamlaması lazım.

Ancak SSK'lı çalışanlar ise 7 bin 200 prim sayısını tamamlar. Bu fark Bağ-Kur emeklilerini daha fazla çalışmasına neden olurken SSK'lıların ise az çalışıp yaşı beklemesi gerekiyor. Palandöken ise bu sorunun ortadan kaldırılmasını talep etti.

Bu yüzden erken emekliliğe gerek kalmadan kişinin hakkı olduğu sürede emekli olması sağlar. Yaş sınırına takılanların ise o süreye kadar sağlık hizmetlerinin aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Arada 1800 prim günü yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnafımız, uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. Mağduriyetin önlenmesi için sosyal güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli."